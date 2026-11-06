Mittwoch Morgen konnte man sprichwörtlich die Steine hören, die vielen Europäern vom Herzen fielen. Der klare Erfolg der oppositionellen Demokraten bei den US-Kongresswahlen stärkt in erster Linie die demokratischen Strukturen, nachdem Präsident Donald Trump zwei Jahre lang in historisch einmaliger Weise ohne wirksame parlamentarische Kontrolle walten konnte. Vor zu viel Euphorie in Europa warnt allerdings Marc Alain Brütsch, Chefökonom der Swiss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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