123fahrschule (123fs) tritt in eine neue strategische Phase ein. Eine mögliche Partnerschaft mit mVISE verbindet frisches Kapital mit Softwarekompetenz und B2B-Know-how - eine überzeugende Smart-Money-Lösung. Gemeinsam wollen beide Unternehmen die proprietäre Plattform von 123fs zu einer skalierbaren Lizenzlösung für unabhängige Fahrschulen weiterentwickeln und damit kapitalschonende Wachstumsmöglichkeiten erschließen. Zugleich beseitigt die Zustimmung des Bundestags zu zentralen Maßnahmen der Führerscheinreform wesentliche regulatorische Hürden und flankiert die Digital-first-Strategie von 123fs. Mit Ralf Thomas, der Gründer Boris Polenske an der Unternehmensspitze ablöst (Polenske bleibt Aktionär), markieren eine neue Führung, potenzielles Kapital und ein erweitertes Geschäftsmodell einen soliden strategischen Neustart. Wir bekräftigen unser BUY-Rating und das Kursziel von EUR 5,20. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/123fahrschule-se
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