HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Jost Werke nach Zahlen mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Das starke dritte Quartal des Autozulieferers habe zu einer Erhöhung des Ausblicks geführt, schrieb Sebastian Ubert am Freitag. Der Ausblick auf das vierte Quartal sei aber vorsichtig. Allerdings sollten die Belastungen im Schlussquartal vorübergehender Natur sein./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000JST4000
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