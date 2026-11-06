DJ PTA-DD: German Tech Holding GmbH & Co. KGaA: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
German Tech Holding GmbH & Co. KGaA: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Frankfurt am Main (pta000/06.11.2026/11:09 UTC+1) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Gerhard Koning 2 Grund der Meldung a) Position/Status Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name German Tech Holding GmbH & Co. KGaA b) LEI 391200PWTXBEBMBP4P94 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung DE000A1MMEV4 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 0,07 EUR 25.200,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 0,07 EUR 25.200,00 EUR e) Datum des Geschäfts 03.11.2026 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
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November 06, 2026 05:09 ET (10:09 GMT)