Deutsche Lufthansa AG: Dr. Astrid Stange, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen,
06. Nov 2026 / 11:38 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel
|Dr.
|Vorname
|Astrid
|Nachname
|Stange
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Deutsche Lufthansa AG
b) LEI
|529900PH63HYJ86ASW55
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments
|Art
|Aktie
|ISIN
|DE0008232125
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|8,332 EUR
|3.800 EUR
|8,332 EUR
|2.400 EUR
|8,332 EUR
|11.254 EUR
|8,332 EUR
|1.000 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|8,332 EUR
|153.759 EUR
e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)
|05.11.2026
f) Ort des Geschäfts
|Name
|Tradegate Berlin Stock Exchange
|MIC
|XGAT
Ende der Mitteilung
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|Sprache
|Deutsch
|Unternehmen
|Deutsche Lufthansa AG
|Venloer Straße 151-153.
|50672 Koeln
|Germany
|Internet
|https://www.lufthansagroup.com/investor-relations