Deutsche Lufthansa AG: Dr. Astrid Stange, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen,

06. Nov 2026 / 11:38 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel Dr. Vorname Astrid Nachname Stange

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Deutsche Lufthansa AG

b) LEI

529900PH63HYJ86ASW55

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments

Art Aktie ISIN DE0008232125

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 8,332 EUR 3.800 EUR 8,332 EUR 2.400 EUR 8,332 EUR 11.254 EUR 8,332 EUR 1.000 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 8,332 EUR 153.759 EUR

e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)

05.11.2026

f) Ort des Geschäfts

Name Tradegate Berlin Stock Exchange MIC XGAT

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