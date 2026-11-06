Ratzeburg (ots) -Platz 1 mit der Note 1,9 ("gut"): Der künstliche Weihnachtsbaum von Pure Living überzeugt mit besonders natürlicher Optik, dichtem Nadelkleid und einer ungewöhnlichen Überraschung beim Auspacken - er duftet nach echter Tanne.Pünktlich zur Weihnachtszeit gibt es eine erfreuliche Auszeichnung für Pure Living: Im aktuellen Weihnachtsbaum-Test des BILD-Kaufberaters, veröffentlicht am 4. November 2026, belegt der künstliche Weihnachtsbaum von Pure Living den ersten Platz. Mit der Gesamtnote 1,9 ("gut") sichert sich das Modell den Testsieg unter acht aufgeführten Weihnachtsbäumen.Besonders natürliche Optik überzeugtAusschlaggebend für das positive Testergebnis ist vor allem die naturgetreue Gestaltung. Die Zweige wirken lebendig und bilden nach dem Auffächern ein besonders dichtes, gleichmäßiges Gesamtbild. Im direkten Vergleich mit anderen getesteten Modellen überzeugt Pure Living durch seine natürliche Erscheinung.Auch beim Aufbau sammelt der Weihnachtsbaum Pluspunkte: Die einzelnen Baumelemente werden über ein einfaches Stecksystem zusammengesetzt. Eine ausführliche Videoanleitung unterstützt beim Ausrichten der Zweige.Ein besonderes Detail fiel der BILD-Redaktion bereits beim Auspacken auf: Statt des bei künstlichen Produkten gelegentlich erwarteten Kunststoffgeruchs verbreitete der Pure-Living-Weihnachtsbaum einen überraschend natürlichen Tannenduft. Eine ungewöhnliche Eigenschaft, die das weihnachtliche Erlebnis bereits beim Aufbau beginnen lässt.Besonders positiv bewertete die Redaktion außerdem, dass der Baum beim Aufbau und Auffächern keine Nadeln verlor. Zum Lieferumfang gehören praktische Montagehandschuhe sowie eine Transporttasche zur Aufbewahrung nach Weihnachten.Wiederverwendbar über viele WeihnachtsfesteKünstliche Weihnachtsbäume bieten eine Alternative zum jährlich neu gekauften Naturbaum. Sie lassen sich nach den Feiertagen verstauen und in der nächsten Saison erneut verwenden.Mit seinem natürlichen Erscheinungsbild, dem durchdachten Zubehör und der praktischen Handhabung überzeugte Pure Living im Gesamtvergleich und wurde zum Testsieger gekürt.Die künstlichen Weihnachtsbäume von Pure Living sind online erhältlich unter:https://pureliving-weihnachtsbaum.deÜber Pure LivingPure Living steht für Produkte rund um ein schönes Zuhause. Zum Sortiment gehören neben künstlichen Weihnachtsbäumen auch ausgewählte Home-&-Living-Produkte und hochwertiges Geschirr.QuelleBILD-Kaufberater, "Künstliche Weihnachtsbäume im Härtetest", aktualisiert am 4. November 2026.https://www.bild.de/kaufberater/die-besten-kuenstlichen-weihnachtsbaeume-im-test/Im Fall einer Veröffentlichung würden wir uns über einen Beleg oder Link sehr freuen.Pressekontakt:Kerstin HülsmannSenior Brand ManagerBEMS Ventures GmbHTheaterplatz 523909 RatzeburgGERMANYPhone: +49 15150974406write to: Kerstin.huelsmann@bemsventures.deweb: bemsventures.deOriginal-Content von: BEMS Ventures GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183876/6385538