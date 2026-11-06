Berlin/Bonn (ots) -Prävention ist ein wichtiger Baustein für einen gesunden Tierbestand. BfT und BRS erweitern deshalb die Informationsplattform Gesundes Kalb | Gesunde Kuh um ein neues Modul rund um die Kälberimpfung.Neben Maßnahmen in der Tierhaltung und -überwachung zählt die Impfung zu den wichtigsten Bausteinen der Krankheitsvorbeuge. Impfungen von Kuh und Kalb gegen typische Atemwegs- und Durchfallerreger können dazu beitragen, die Immunabwehr der jungen Tiere zu stärken. Genau hier setzt das neue Modul der gemeinsamen Plattform des Bundesverbandes für Tiergesundheit (BfT) und des Bundesverbandes Rind und Schwein (BRS) an.Für eine erfolgreiche ImpfungDas neue Modul bietet strukturierte Informationen zu den Grundlagen der Impfung, des sich entwickelnden Immunsystems, zu relevanten Erregern und der geeigneten Diagnostik.Für den Impferfolg sind auch die Rahmenbedingungen entscheidend. Umweltfaktoren, Biosicherheit und Haltungsformen werden deshalb ebenso berücksichtigt wie die besonderen Herausforderungen beim Umstallen. So verbindet das neue Modul die verschiedenen Faktoren rund um Impfung, Prävention und Gesundheitsmanagement beim Kalb.Wissen in die Praxis bringenAngesichts wiederkehrender Tierseuchenausbrüche, Hitzestress im Klimawandel, der Kontrolle von antimikrobiellen Resistenzen und dem Anliegen von Tierwohl und Tierschutz ist der Stellenwert der Prävention laut BfT und BRS deutlich gewachsen.Neben dem digitalen Angebot der Informationsplattform können sich Tierhalter in diesem Jahr auch auf der EuroTier im November informieren. Dort stellt am 12.11.2026 (14:00 Uhr) Prof. Dr. Christina Strube, Leiterin des Institutes für Parasitologie an der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Eckpunkte und neue Entwicklungen zur Parasitenkontrolle beim Jungrind für Landwirtinnen und Landwirte aus dem bereits bestehenden Modul vor.Die Initiativplattform https://www.gesundeskalbgesundekuh.de/ bietet in kompakter Form einen Startpunkt, um tiefer in fachliche Empfehlungen unterschiedlicher Quellen einzutauchen.Neben dem neuen Modul stehen Module zur Euter-, Kälber, Stoffwechsel- und Klauengesundheit sowie zur Parasitenkontrolle für Landwirte zur Verfügung.Information für die Redaktion:BRS und BfT wollen mit der Initiative Gesundes Kalb | Gesunde Kuh aktiv zur Sicherung der Tiergesundheit beitragen, die Eckpunkte eines der Gesundheit der Milchkühe dienenden Managements vermitteln und für eine intensivierte Vorbeugung in der Kälberhaltung werben.Beide Projektinitiatoren unterstreichen, dass die Tiergesundheit die Voraussetzung für eine nachhaltige Effizienz ist und damit auch dem Umweltschutz dient. Die ökonomischen Vorteile eines geeigneten Gesundheitsmanagements gehen Hand in Hand mit der Produktion qualitativ hochwertiger Lebensmittel durch eine stetig nachhaltigere und den gesellschaftlichen Erwartungen entsprechende Lebensmittelproduktion.Weitere Informationen: https://www.gesundeskalbgesundekuh.de/Ansprechpartner:Dr. Sabine Schüller, Bundesverband für Tiergesundheit e.V. | Charlottenstraße 65, 10177 Berlin | 030 / 5199934 0 | bft@bft-online.deStephan Schneider, Bundesverband Rind und Schwein e. V.| Adenauerallee 174,53113 Bonn |0228 / 91447 51 | s.schneider@rind-schwein.deÜber die Projektpartner:Der Bundesverband Rind und Schwein e.V. (https://www.rind-schwein.de/) (BRS) ist der Dachverband für die deutsche Rinder- und Schweineproduktion. Aufgabe des Bundesverbandes ist es, die deutsche Tierzucht und Tierhaltung - insbesondere für die Tierarten Rind und Schwein - zu fördern. Ziel ist der Erhalt der deutschen Tierhaltung, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedsorganisationen sowie die Unterstützung bei der nachhaltigen Erzeugung qualitativ hochwertiger Produkte. Der Bundesverband versteht sich als Mittler derInteressen der Mitglieder und Dritten (Gesellschaft, Politik, Wissenschaft und anderen Fachverbänden) auf nationaler und internationaler Ebene.Der Bundesverband für Tiergesundheit e.V. (https://www.bft-online.de/) (BfT) vertritt die führenden Hersteller von Tierarzneimitteln (Pharmazeutika und Biologika), veterinärmedizin-technischen Produkten, Diagnostika, und soweit bearbeitet digitale Monitoring-Anwendungen, Arzneifuttermitteln, Futtermittelzusatzstoffen und Ergänzungsfuttermitteln in Deutschland. Der Bundesverband engagiert sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit Tierarzneimitteln und für wissensbasierte und innovationsfreundliche Rahmenbedingungen, um die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Produkte für die Gesundheit und das Wohlergehen von Nutz-, Klein- und Heimtieren zu gewährleisten und so zu einem aktiven und unbeschwerten Zusammenleben von Menschen und ihren Tieren, zur Bekämpfung von Tierseuchen, und zu einer sicheren, qualitativ hochwertigen und Ressourcen schonenden Nahrungsmittelversorgung beizutragen.Pressekontakt:Abdruck Text und Foto (nur in Verbindung mit dieser Meldung)honorarfrei bei Quellenangabe.Weitere Informationen:Bundesverband für Tiergesundheit e.V.Martin Lohmann, Charlottenstr. 65, 10117 Berlin,Tel. 030 / 519993419, E-Mail presse@bft-online.de, www.bft-online.deOriginal-Content von: Bundesverband für Tiergesundheit e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76750/6385555