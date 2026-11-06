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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.







Webinar-Special - Blase, Billionen, Bauchgefühl: Was 2027 an der Börse wirklich zählt

Während Elon Musk neue Welten als Goldgrube verkauft und Donald Trump die Märkte per Tweet bewegt, sorgt die Geopolitik für zusätzliche Unsicherheit. Wie behalten Anleger den Überblick?

Am 09.11. nimmt Falko Block (DZ BANK Anlagestratege) die Börsenlegenden Heiko Thieme und Nikolas Kreuz (Neurofinanzexperte und 25 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung) ins Kreuzverhör:

Wo lagen die Profis 2026 richtig und falsch?

KI, Tesla & SpaceX: Hype oder Substanz?

Was bewegt die Börsen 2027?

Warum macht unser "Steinzeit-Gehirn" hier die teuersten Fehler?

Live dabei sein und Fragen an die Profis stellen!

YouTube Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

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