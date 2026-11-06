Das Wassereis, das Wissenschaftler:innen in der kugelförmigen Wolke des interstellaren Besuchers 3I/Atlas entdeckten, ähnelt nicht dem bei bekannten Kometen unseres Sonnensystems. Was sich daraus ableiten lässt. Als erst drittes bekanntes interstellares Objekt besuchte der Komet 3I/Atlas unser Sonnensystem. Deswegen liefert der 2025 entdeckte Himmelskörper der Wissenschaft einzigartige Einblicke in andere Galaxien und ihre Entstehung. Studie verglich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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