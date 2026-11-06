Konzept & Marketing (k+m) hat eine neue Generation der Privathaftpflichtversicherung allsafe fortuna auf den Markt gebracht. Der Assekuradeur hat für die Version 3.0 etliche Anpassungen vorgenommen, unter anderem bei den verfügbaren Deckungssummen. Die Konzept & Marketing GmbH (k+m) hat die Version 3.0 der Privathaftpflichtversicherung allsafe fortuna gestartet. Im Onlinetarifrechner für Geschäftspartner stehen die drei Tariflinien fine 3.0, prime 3.0 und perfect 3.0 zur Verfügung. Sie unterscheiden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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