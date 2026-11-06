Ethereum Prognose am 5. November, ETH stürzt nach dem Kaufsignal um 7,8 Prozent ab und testet 2.223 Dolla

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Die Ethereum Prognose hat sich innerhalb eines einzigen Handelstags komplett gedreht. Am Mittwoch schloss ETH noch 6,68 Prozent im Plus bei 2.423 Dollar, und der MACD lieferte das erste Kaufsignal seit Wochen. Am Donnerstagabend lag der Ethereum Kurs dann nur noch bei rund 2.234 Dollar, ein Minus von 7,8 Prozent an einem Tag. Der Ausverkauf an der Wall Street hat die Erholung damit fast vollständig ausgelöscht. Hält jetzt die Marke von 2.223 Dollar, oder war das Kaufsignal nur eine Falle für spät eingestiegene Käufer? Die Antwort entscheidet, wie viel Luft die Ethereum Prognose in diesem Monat überhaupt noch hat.

Ethereum Prognose nach dem schwächsten Börsentag seit 18 Monaten

Der Rückschlag kam von der Wall Street. Laut Motley Fool erlebten die US-Börsen am Donnerstag ihren schwächsten Tag seit 18 Monaten, und der Nasdaq verlor rund 5,5 Prozent, angeführt von Chip- und KI-Aktien. Ether fiel im selben Zug um 7,8 Prozent auf 2.233,79 Dollar und gab den gesamten Gewinn vom Mittwoch wieder ab. CoinGlass zählte binnen eines Tages rund 175 Millionen Dollar an aufgelösten ETH-Positionen, überwiegend Wetten auf steigende Kurse.

Dabei sah die Ethereum Prognose am Morgen noch freundlich aus. Wie The Crypto Basic berichtet, kreuzte die MACD-Linie im Tageschart die Signallinie von unten, doch beide Linien lagen weiter unter null. Für die Ethereum Prognose zählt jetzt das Mittwochstief bei 2.223 Dollar, denn ein Tagesschluss darunter würde die Erholung beenden.

Nach oben liegt die erste Hürde bei 2.447 Dollar, doch selbst das wäre nur ein Plus von etwa 9,5 Prozent. Bei einem Marktwert von rund 270 Milliarden Dollar bräuchte ETH dafür etwa 26 Milliarden Dollar frisches Kapital. Ein solches Plus zahlt einem Anleger mit 1.000 Dollar denselben Anteil wie einem mit einer Million Dollar. Die wirklich großen Sprünge von Ether liegen lange zurück, und genau das lenkt den Blick auf Projekte, die heute noch dort stehen, wo ETH vor seinem Start stand.

Pepeto steht dort, wo ETH-Käufer 2014 eingestiegen sind

Während ETH-Halter nach dem Absturz auf eine Erholung von knapp 10 Prozent warten, liegt ihr Kapital weitgehend still. Eine Ethereum Prognose mit knapp 10 Prozent Aufwärtspotenzial ist für einen Coin dieser Größe ordentlich, doch ein Portfolio verändert sie kaum. Ether hat den Großteil seiner Gewinne den Käufern des Verkaufs von 2014 gezahlt, und genau in dieser Phase befindet sich Pepeto heute. Die spannende Frage lautet deshalb nicht, ob ETH 2.447 Dollar zurückerobert, sondern wo der nächste frühe Einstieg liegt.

Pepeto ist ein Memecoin, dessen Börse auf fortschrittlicher KI aufgebaut wird und dessen Vorverkauf bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt hat. Im Mittelpunkt steht eine Cross-Chain-Bridge ohne Gebühren, begleitet von einem Scanner, der Honeypot-Token stoppt, bevor ein Händler in die Falle tappt. Ein Swap ohne Gebühren vervollständigt das Angebot, und Community-Mitglieder sowie große Investoren erhalten bereits privaten Testzugang zu den Werkzeugen in Entwicklung.

Für Sicherheit sorgt SolidProof, denn das Prüfunternehmen hat den gesamten Smart Contract vor dem Start des Vorverkaufs auditiert und verifiziert. Käufer steigen deshalb in einen Vorverkauf ein, dessen Code unabhängig geprüft wurde, bevor auch nur ein Token verkauft war. Auch die KYC-Prüfung lief über SolidProof, und mit einem ehemaligen Binance-Experten im Entwicklerteam steht hinter dem Projekt genau die Erfahrung, die eine Börse für ihren Start braucht.

Jedes dieser Werkzeuge gibt Händlern einen Grund zurückzukehren, und jeder Handel auf der Plattform läuft über den Token, dessen Angebot fest bei 420 Billionen liegt. Diese Nachfrage trifft auf eine Summe, die weniger als ein Tausendstel dessen ausmacht, was ETH für seine nächsten 9,5 Prozent benötigt. Jeder neue Dollar kann Pepeto deshalb deutlich weiter bewegen als Ether. Der Vorverkaufspreis steigt mit jeder Stufe. Wer heute kauft, zahlt 0,000000188 Dollar pro Token, ein Preis, der nur bis zum Ende dieser Runde gilt.

Fazit

Die Ethereum Prognose hängt an einem Tagesschluss über 2.223 Dollar, und selbst 2.447 Dollar brächten nur rund 9,5 Prozent. Pepeto läuft nach einem anderen Zeitplan, denn jede Stufe endet per Timer oder mit Erreichen ihres Verkaufsziels, und die nächste startet höher. Ein Coin mit 270 Milliarden Dollar Marktwert braucht Milliarden für jeden Prozentpunkt, während im Vorverkauf schon kleinere Summen den Preis anheben. Die aktuelle Stufe füllt sich gerade. Wer jetzt einsteigt, sichert sich den Preis, an dem jede spätere Stufe und das erwartete Binance-Listing gemessen werden, und genau dieser Abstand könnte für frühe Käufer zum eigentlichen Gewinn werden.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Ethereum Prognose nach dem Kurssturz vom 5. November aus?

Die Ethereum Prognose bleibt vorsichtig, solange ETH nicht über 2.447 Dollar schließt. Entscheidend ist die Unterstützung bei 2.223 Dollar.

Wo ist Pepeto erhältlich?

Pepeto ist über die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com erhältlich, wo der von SolidProof geprüfte Vorverkauf läuft.