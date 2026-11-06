Die Wähler in den USA haben am Dienstag bei den Midterm-Wahlen die Politik von Präsident Trump schwer abgestraft. Die oppositionellen Demokraten haben in beiden Häusern des US-Kongresses die Mehrheit erlangt. Wird Donald Trump damit für den Rest seiner Amtszeit zur "Lame Duck" und welche Auswirkungen ergeben sich daraus für die Kapitalmärkte? In unserem Marktkommentar vom Donnerstag gibt es dazu aktuelle Einschätzungen von Carmignac und Jupiter Asset Management.
Georg Sures, Redakteur Bernecker Börsenkompass
Den kompletten Kommentar finden Sie unter diesem Link:
https://www.finanzen100.de/premium/bernecker-boersenkompass/marktkommentar-wie-bewertet-der-markt-den-ausgang-der-midterm-wahlen-in-den-usa_H582088658_6800000/
Eine Übersicht über die Artikel und Analysen des Bernecker Börsenkompass finden Sie hier: https://www.finanzen100.de/premium/bernecker-boersenkompass/analysen/
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