Frankfurt/Main (ots) -Der Deutsche Dialogmarketing Verband (DDV) hat im Rahmen des DialogSummit in Frankfurt heute Vormittag den Alfred Gerardi Gedächtnispreis (AGGP) 2026 verliehen. Der traditionsreiche Nachwuchspreis zeichnet seit 1986 herausragende wissenschaftliche Abschlussarbeiten im Dialog- und Data-Driven-Marketing aus und fördert den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis.Die diesjährigen Siegerarbeiten beschäftigen sich mit hochaktuellen Entwicklungen im digitalen Kundendialog. Im Mittelpunkt stehen Künstliche Intelligenz und virtuelle Agenten, Vertrauen und Customer Experience sowie die Akzeptanz neuer Formen der Kundenkommunikation. Eine Besonderheit in diesem Jahr ist die erstmalige Vergabe eines Sonderpreises "Gesellschaftliche Relevanz" für eine Arbeit zur digitalen Barrierefreiheit.Preisträgerinnen und Preisträger des AGGP 2026:Beste Masterarbeit:Jens Kröll, Hochschule Niederrhein, Betreuung: Prof. Dr. Silvia ZahariaArbeitstitel: "Virtuelle Agenten im DIY-Handel - Eine Analyse der Wirkung anthropomorpher Eigenschaften auf Vertrauen, Customer Experience und Kaufintention"Beste Bachelorarbeit:Lisa Munding, DHBW Ravensburg, Betreuung: Prof. Dr. Simone BesemerArbeitstitel: "Wahrgenommener Nutzen, Vertrauen und Akzeptanz von KI-Chatbots in der Kundenkommunikation - Eine empirische Untersuchung markenspezifischer Kundensegmente am Beispiel des Versandhauses Walz"Sonderpreis "Gesellschaftliche Relevanz":Jana Alaze, Hochschule Offenburg, Betreuung: Prof. Dr. Andrea MüllerArbeitstitel: "Konzeption und Evaluation eines Verfahrens für barrierefreie User-Experience-Testings - Am Fallbeispiel eines B2B- und B2C-E-Commerce Versandhändlers""Der AGGP zeigt auch in diesem Jahr, wie nah wissenschaftliche Forschung an den aktuellen Herausforderungen unserer Branche ist. Die ausgezeichneten Arbeiten greifen Themen auf, die den Kundendialog heute und morgen prägen. Mit dem Sonderpreis würdigen wir erstmals auch eine Arbeit, die über unsere Branche hinaus eine besondere gesellschaftliche Relevanz besitzt. Herzlichen Glückwunsch an alle Ausgezeichneten und ein großes Dankeschön an unsere Jury sowie an die Printus Group für ihre langjährige und verlässliche Unterstützung", sagt DDV-Präsident Martin Nitsche.Über den AGGP:Der Alfred Gerardi Gedächtnispreis zählt mit mehr als 900 eingereichten Arbeiten seit seiner Gründung zu den traditionsreichsten Nachwuchspreisen seiner Disziplin im deutschsprachigen Raum. Der AGGP wird vollständig von unserem Mitglied und Premiumpartner Printus GmbH in Offenburg gesponsert.Alle Informationen zum Wettbewerb und den Siegerarbeiten unter:www.aggp.dePressekontakt:DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Boris von Nagy, Leiter KommunikationHahnstr. 70, 60528 Frankfurt am MainTelefon: (069) 401 276 513b.vonnagy@ddv.dehttps://www.ddv.deOriginal-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56536/6385589