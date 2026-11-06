Österreich will 2040 klimaneutral sein, die EU erst 2050. Ist Österreich damit, wie Georg Knill, Präsident der Industriellenvereingigung (IV), sinngemäß argumentiert, wirtschaftlich "dumm"? - Sigrid Stagl: Nein. Das ist ein grundlegendes Missverständnis. Österreich hat sich im Rahmen der europäischen Verpflichtungen ein bestimmtes CO2-Budget zugeteilt. Nach den derzeitigen Berechnungen haben wir dieses bereits 2040 aufgebraucht, auch weil unsere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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