Der Messenger baut seinen Funktionsumfang weiter aus. Nutzer:innen sollen Veranstaltungen und Treffen bald komplett in der Anwendung organisieren können. Auch Gäste ohne eigenes Whatsapp-Konto sind willkommen. Whatsapp führt eine neue Event-Funktion ein. Laut dem UnternehmenÂ soll eine neue Startseite des Messengers die Planung von Veranstaltungen und Treffen ermöglichen. Das Besondere: Nutzer:innen können auch Freund:innen oder Verwandte einladen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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