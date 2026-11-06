Goldressource wächst um 86 Prozent - doch das soll erst der Anfang sein

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Im Interview erklärt Nordic-Resources-Chef Robert Wrixon, warum die neue Goldressource von 1,52 Millionen Unzen Goldäquivalent für ihn nur eine Zwischenstation ist. Zwei Bohrgeräte arbeiten bereits rund um die Uhr. Besonders spannend ist jedoch, was direkt an der Oberfläche liegt - und welche Möglichkeiten sich daraus ergeben könnten.
Im Interview erklärt Nordic-Resources-Chef Robert Wrixon, warum die neue Goldressource von 1,52 Millionen Unzen Goldäquivalent für ihn nur eine Zwischenstation ist. Zwei Bohrgeräte arbeiten bereits rund um die Uhr. Besonders spannend ist jedoch, was direkt an der Oberfläche liegt - und welche Möglichkeiten sich daraus ergeben könnten.
Warum sind 1,52 Millionen Unzen erst der Anfang?
"Ich möchte klarstellen, dass es sich um eine vorläufige Ressource handelt", sagt Wrixon. Die Schätzung basiert auf 9.631 Metern Diamantbohrungen. Trotzdem wuchs die Ressource gegenüber dem
vorherigen Stand von rund 815.000 Unzen Goldäquivalent um 86 Prozent. Für Wrixon verändert dieser Sprung die Ausgangslage des gesamten Unternehmens.
Nordic Resources hat deshalb bereits das nächste 12.000-Meter-Programm gestartet. Zwei Bohrgeräte sollen fünf Monate lang rund um die Uhr arbeiten. Die Mineralisierung sei in mehrere Richtungen offen. Zudem verfolgt ein Bohrgerät hochgradige Strukturen in der Tiefe. Wie groß Kopsa tatsächlich werden kann, könne derzeit niemand seriös beantworten.
Reicht die Ressource bereits für eine eigene Anlage?
Bisher prüfte Nordic Resources vor allem, vorhandene Aufbereitungsanlagen in der Region zu nutzen. Das könnte einen früheren Produktionsstart mit geringerem Kapitalbedarf ermöglichen. Diese
Gespräche seien weiterhin aktuell, betont Wrixon. Mit 1,52 Millionen Unzen Goldäquivalent stehe nun aber erstmals auch eine eigene Anlage ernsthaft zur Debatte.
Der Managing Director sieht inzwischen eine ausreichend große Ressourcenbasis für diesen Schritt. Eine belastbare Wirtschaftlichkeitsstudie oder öffentliche Finanzkennzahlen gibt es allerdings noch nicht. Ob eine eigene Anlage tatsächlich die bessere Lösung wäre, müssen technische Untersuchungen, Genehmigungen und spätere Wirtschaftlichkeitsrechnungen erst zeigen. Genau hier beginnt die nächste entscheidende Projektphase.
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