Ein heftiger Börsencrash hat die Wall Street erschüttert. Nach den US-Zwischenwahlen wachsen die Sorgen um die Zukunft des KI-Booms, während zahlreiche Technologieaktien zweistellig einbrechen. Auch Bitcoin geriet unter Verkaufsdruck, fand bei 75.000 US$ allerdings wieder Käufer. Ist die Angst der Anleger übertrieben? Börsencrash an der Wall Street - KI-Aktien brechen ein Die Erleichterung nach den US-Zwischenwahlen hielt nicht lange an. Während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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