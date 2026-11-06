Die Aktie von MaxLinear hat im Zuge des jüngsten Ausverkaufs im Technologiesektor massiv nachgegeben. Gleichzeitig sprechen das Wachstum im KI-Infrastrukturgeschäft und die gesunkene Bewertung jetzt für starkes Kurspotenzial. MaxLinear ist ein US-amerikanischer Halbleiterhersteller, der Kommunikationslösungen für Rechenzentren, Breitbandnetze und industrielle Anwendungen entwickelt. Besonders die optische Datenübertragung gewinnt durch den Ausbau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de