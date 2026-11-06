Auch die Siemens Energy-Aktie wurde gestern von der Abverkaufswelle im Technologiesektor mitgerissen und verlor satte -13%. Damit setzte sich der seit einem halben Jahr andauernde Abwärtstrend beschleunigt fort und der DAX-Titel fiel auf den niedrigsten Stand in diesem Jahr. Straft die Börse die Siemens Energy-Aktie zu Recht ab oder macht sie hier einen ganz großen Bewertungsfehler? Sorge vor den Demokraten Die Antwort auf diese Frage hängt ganz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de