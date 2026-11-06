Die Airbnb-Aktie zeigt in diesem Jahr eine sehr ansprechende Performance und hat bis zu diesem Tag bereits über +25% zulegen können. Am Donnerstagabend gab es frische Zahlen, die den Kurs des US-Marktplatzes für alternative Unterkünfte vorbörslich um weitere +12% nach oben treiben. So sind die Ergebnisse ausgefallen und so viel Potenzial besitzt die Aktie jetzt noch. Airbnb übertrifft die Erwartungen deutlich Im dritten Quartal setzte Airbnb 4,87 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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