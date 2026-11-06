Die Deutsche-Bank-Aktie hat am Mittwoch eine beeindruckende Rally hingelegt. Um +6,9% ging es auf 32,56 € nach oben, am Donnerstag stabilisierte sich das Papier bei 32,59 €. Für zusätzlichen Rückenwind sorgt Goldman Sachs: Die Investmentbank erhöhte ihr Kursziel von 44,25 auf 47,75 € und bestätigt ihre Kaufempfehlung. Damit sehen die Analysten trotz des jüngsten Kurssprungs noch rund +47% Potenzial. Doch rechtfertigen die fundamentalen Zahlen tatsächlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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