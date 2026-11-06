Die Zeitenwände hatte dafür gesorgt, dass Rüstungsaktien sehr gefragt waren. Doch der Boom scheint vorüber. Bestes Beispiel ist die Rheinmetall-Aktie (703000). Der Wert war in der Spitze über die 2.000-Euro-Marke gestürmt. Am gestrigen Donnerstag sorgte nun eine neuerliche Prognosesenkung für weitere Kursverluste, nachdem sich der Wert schon vorher in etwa halbiert hatte. Wir klären auf. Es ist gerade einmal 13 Monate her, als die Rheinmetall-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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