Mainz (ots) -Wo kommen wir her? Wie lebten unsere Vorfahren? Und wie entstand aus einer Vielfalt von Kulturen, Sprachen und Lebenswelten das, was heute als "deutsch" gilt? Die neue ZDF-Reihe "Terra X: Die Geschichte der Deutschen" erzählt die Geschichte unseres Landes: nah an den Menschen, wissenschaftlich fundiert und mit eindrucksvollen Bildern. Schauspieler Matthias Brandt führt als Erzähler durch die Zeitreise. Die erste Staffel reicht von der letzten Eiszeit bis ins Spätmittelalter. Die zweite Staffel folgt 2028 und setzt die Geschichte mit fünf weiteren Folgen bis ins 20. Jahrhundert fort. Alle fünf Folgen der ersten Staffel von "Terra X: Die Geschichte der Deutschen" sind ab Montag, 9. November 2026, im ZDF-Streaming-Portal abrufbar. Im ZDF ist die Reihe ab 15. November 2026, jeweils sonntags um 19.30 Uhr, zu sehen.40.000 Jahre Geschichte aus der Perspektive einfacher MenschenNicht Könige, Kaiser und Dynastien stehen im Mittelpunkt der Reihe, sondern normale Menschen und ihre Lebenswelten. Persönliche Schicksale verbinden sich mit großen gesellschaftlichen Umbrüchen und zeigen, wie sich Alltag, Arbeit, Glaube und Zusammenleben über Jahrtausende wandelten. "Terra X: Die Geschichte der Deutschen" führt an prägende Schauplätze und Wendepunkte: von den Jägern und Sammlern der Eiszeit über die Begegnung von Römern und Germanen bis zu den Städten des Mittelalters. Archäologische Funde, moderne Genforschung und historische Quellen lassen vergangene Lebenswelten lebendig werden und zeigen, wie vielfältig die Wurzeln deutscher Kultur sind.Die fünf Folgen der ersten Staffel1. Knochen und GeneSonntag, 15. November 2026, 19.30 UhrVor etwa 40.000 Jahren erreichen die ersten modernen Menschen das Gebiet des heutigen Deutschlands. Sie jagen, sammeln und schaffen Kunstwerke, die bis heute erhalten sind. Wer waren diese Menschen? Und was verbindet sie mit uns? Archäologie und Genforschung geben überraschende Antworten.2. Römer und GermanenDienstag, 17. November 2026, 20.15 UhrAls die Römer in das Gebiet des heutigen Deutschlands vordringen, treffen zwei Lebenswelten aufeinander: die hoch entwickelte römische Kultur und die vielfältigen Gemeinschaften der germanischen Stämme jenseits des Rheins. Handel, kultureller Austausch und Konflikte verändern das Leben der Menschen auf beiden Seiten. Die Folgen dieser Begegnungen wirken bis heute nach.3. Kreuz und KroneSonntag, 22. November 2026, 19.30 UhrDas frühe Mittelalter bringt eine neue Herrschaftsordnung und für viele Menschen einen neuen Gott. Karl der Große erobert weite Teile des Gebiets, das heute Deutschland ist und setzt die Christianisierung mit Gewalt durch. Der Sachsenjunge Hathumar gelangt als Geisel ins Frankenreich und wird später Bischof. Sein Leben zeigt, wie Eroberung, Anpassung und gesellschaftlicher Aufstieg ineinandergreifen.4. Ritter und StädteDienstag, 24. November 2026, 20.15 Uhr1147 brennen slawische Gruppen das gerade gegründete Lübeck nieder, um einem Kreuzzug deutscher Ritter zu wehren. Am Ende werden sie Teil des expandierenden Reichs. Neue gesellschaftliche Kräfte entstehen im Hochmittelalter. Aus berittenen Kriegern entwickelt sich ein Adelsstand mit eigenem Ethos: die Ritter. In den Städten schließen sich Bürger zu einer neuartigen Gemeinschaft freier Menschen zusammen.5. Pest und ProfitSonntag, 29. November 2026, 19.30 UhrAb 1347 erschüttert der "Schwarze Tod" Europa. Rund ein Drittel der Bevölkerung stirbt. Jüdinnen und Juden werden zu Sündenböcken gemacht und verfolgt. Auf die Krise folgt ein Aufbruch: Handel und Bildung gewinnen an Bedeutung, Universitäten entstehen und öffentliche Uhren verändern das Verhältnis der Menschen zur Zeit.Digitales Begleitangebot und UnterrichtsmaterialienDer aufwendig produzierte TV-Mehrteiler wird durch ein umfangreiches Begleitprogramm im ZDF-Streaming-Portal und auf den Social-Media-Kanälen des ZDF ergänzt. In Zusammenarbeit mit dem Verband der Geschichtslehrerinnen und -lehrer Deutschlands e. V. entstanden zudem Unterrichtsmaterialien und didaktische Einordnungen zu allen Folgen. Es steht voraussichtlich ab 12. November 2026 zur Verfügung.Alle Sendungen werden mit Untertiteln, Audiodeskription und Deutscher Gebärdensprache angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert und Jessica Zobel per E-Mail unter reichert.a@zdf.de und zobel.j@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/detail/die-geschichte-der-deutschen?) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Hier finden Sie die Pressemappe "Terra X: Die Geschichte der Deutschen" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/terra-x-die-geschichte-der-deutschen) mit ausführlichen Informationen sowie einem Audio-Interview mit Matthias Brandt im ZDF.- Hier finden Sie Wissenswertes zu "Terra X - Die Geschichte der Deutschen" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/wissenswertes-zu-terra-x-die-geschichte-der-deutschen)- "Terra X" im ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/terra-x-366?at_medium=PaidMedia&at_specific=SEA&at_campaign=zdf&at_content=google&at_medium=PaidMedia&at_specific=SEA&at_campaign=zdf&at_content=google&gad_source=1&gad_campaignid=21729472013&gclid=EAIaIQobChMI5P7-tsbBjgMV24CDBx30bzXBEAAYASAAEgLgefD_BwE)- Terra Xplain Commons - ZDF goes Schule (https://schule.zdf.de/terraxplaincommons)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6385662