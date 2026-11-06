Ethereum Prognose nach dem Absturz auf 2.234 Dollar, hält ETH jetzt die Zone um 2.200 Dollar?

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Die Ethereum Prognose hat sich innerhalb weniger Stunden komplett gedreht. Am Morgen kostete ETH noch rund 2.417 Dollar, am Abend waren es nach einem Minus von 7,8 Prozent nur noch etwa 2.234 Dollar. Damit ist die Erholung über 2.400 Dollar, die erst am Mittwoch gefeiert wurde, fast vollständig verschwunden. Analysten sprechen trotzdem weiter von Kurszielen bei 2.800 und sogar 3.000 Dollar. Ist das nur ein kurzer Schreck vor dem nächsten Anstieg oder droht der Rückfall unter 2.100 Dollar? Für Ihr Depot zählt bei jeder Ethereum Prognose auch, wie viel Luft ein so großer Coin noch hat.

Ethereum Prognose, ETH Kurs verliert 7,8 Prozent und testet eine wichtige Unterstützung

Die Ethereum Prognose geriet mit dem schwersten Tag an der Wall Street seit 18 Monaten unter Druck. Laut The Motley Fool fiel ETH bis zum Abend des 5. November um 7,8 Prozent auf rund 2.234 Dollar, während der Nasdaq 5,52 Prozent verlor. Zweifel an KI-Bewertungen und Zwangsverkäufe gehebelter Positionen machten die Erholung nach den US-Zwischenwahlen in wenigen Stunden zunichte.

Laut crypto.news lag das Tagestief bei 2.236,78 Dollar, die nächste Unterstützung verläuft nahe 2.240 Dollar und darunter bei 2.170 bis 2.200 Dollar. Der Rebound scheiterte bei 2.440 bis 2.450 Dollar. Daan Crypto Trades nennt 2.100 und 2.800 Dollar als entscheidende Marken, Michaël van de Poppe hält sogar 3.000 Dollar für möglich. Die Spot-ETFs nahmen am 4. November 53 Millionen Dollar auf, nach Abflüssen von 225 Millionen Dollar an den zwei Tagen davor.

Für die Ethereum Prognose ergibt sich damit eine Spanne von 2.100 bis 2.800 Dollar, nach oben wären das rund 25 Prozent. Bei mehr als 250 Milliarden Dollar Börsenwert braucht ETH dafür über 60 Milliarden Dollar frisches Kapital. Dazu kommt ein Verlust, den kaum eine Prognose einrechnet, weil er bei jedem Tausch durch Gebühren und schnelle Bots entsteht.

Was die Ethereum Prognose nicht einrechnet und warum Pepeto genau dort ansetzt

Ein Kursziel von 2.800 Dollar nützt wenig, wenn jede Order schlechter ausgeführt wird als angezeigt. Genau dort setzt Pepeto an, ein KI-gestützter Meme Coin, dessen Börse den Anteil, den sonst Gebühren und Bots schlucken, beim Trader halten soll.

Bei PepetoSwap beträgt die Swap-Gebühr 0,00 Prozent, bezahlt wird nur das Gas des Netzwerks. Ein privates Relay ist standardmäßig eingeschaltet und hält Orders von Bots fern, die kurz vor der eigenen Order kaufen. Wer jeden Mittwoch 4.600 Dollar tauscht, bewegt im Jahr 239.200 Dollar und zahlt dafür auf Uniswap 717,60 Dollar und auf PancakeSwap 598 Dollar. Bei PepetoSwap bleibt dieser Betrag dagegen vollständig beim Trader.

Zum selben Projekt gehören ein Scanner, der Käufe von Token stoppt, die niemand mehr verkaufen kann, und eine Bridge, die für den Wechsel zwischen fünf Blockchains nichts berechnet. Alle drei Werkzeuge laufen in einer privaten Testphase, zu der nur Community-Mitglieder und große Investoren Zugang haben. Vertrauen schafft das Audit von SolidProof, weil die Prüfer den kompletten Code vor dem Start des Presales untersucht und als sicher bestätigt haben.

Meme Coins wie Pepe, Doge und Shiba haben im letzten Zyklus die größten frühen Vermögen geschaffen. Pepeto verbindet diese Kraft mit Werkzeugen, zu denen Trader immer wieder zurückkehren. In den Presale sind bereits mehr als 10 Millionen Dollar geflossen, und der aktuelle Stufenpreis von 0,000000188 Dollar lässt sich mit ETH, USDT, BNB oder Karte bezahlen. Mit jeder neuen Stufe steigt dieser Preis, und jede Stufe endet, sobald ihr Timer abläuft oder ihr Ziel erreicht ist. Wer früh kauft, könnte also den größten Abstand zum späteren Preis mitnehmen.

Fazit

Laut Ethereum Prognose bleiben bis zum Widerstand bei 2.440 Dollar rund neun Prozent Luft, Pepeto wird dagegen noch nach Stufen bepreist. Wer ETH zum Start der Beacon Chain am 1. Dezember 2020 für etwa 609 Dollar kaufte, sah im August 2025 fast 4.954 Dollar. Aus 1.000 wurden rund 8.100 Dollar, doch wie die Ethereum Prognose zeigt, bräuchte ETH für solche Sprünge heute ein Vielfaches an Kapital. Pepeto verbindet Meme-Fans mit Börsenwerkzeugen vom Pepe-Mitgründer, eine seltene Mischung, die das Binance-Listing allen Börsenkäufern öffnet. Wer vor dem Listing einsteigt, hält den früheren Preis. Wer wartet, zahlt nach jeder gefüllten Stufe mehr.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Ethereum Prognose nach dem Kurssturz aus?

Die Ethereum Prognose hängt an der Unterstützung um 2.240 Dollar. Hält sie, nennen Analysten 2.800 Dollar als Ziel, bricht sie, droht ein Test der Zone zwischen 2.100 und 2.200 Dollar.

Was ist Pepeto und warum ist es für Ethereum-Trader interessant?

Pepeto ist ein KI-gestützter Meme Coin, dessen PepetoSwap Swaps ohne Handelsgebühr und ein privates Relay gegen Bots bietet. Geprüft wurde der Code von SolidProof, und Token gibt es im Presale über https://pepetocoin.com, die offizielle Pepeto-Website.