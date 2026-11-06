FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate seien durchwachsen gewesen angesichts einer starken Profitabilität und einem zugleich schwächeren Umsatzwachstum aus eigener Kraft, schrieb Nicolas Herms in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Mit Blick auf das Wachstumsprofil und das Margenpotenzial des Bausoftware-Anbieters seien die Papiere indes zu niedrig bewertet./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0006452907
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