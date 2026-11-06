FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jost Werke nach Eckdaten zum dritten Quartal und der Anhebung der Jahrsziele mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Ihn überrasche die Prognoseerhöhung nur bedingt, nachdem er zuvor auf eine solche Möglichkeit hingewiesen habe, schrieb Nicolai Kempf in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Die Nachfrage beim Lkw-Zulieferer sei gut gewesen, vor allem mit Blick auf die US-Truck-Produktion im dritten Quartal./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000JST4000
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