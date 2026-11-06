Bei SK Hynix geht es derzeit heftig zur Sache. Die Aktie des südkoreanischen Speicherchip-Herstellers ist innerhalb von nur zwei Handelstagen um fast -19 % eingebrochen. Sorgen um die Zukunft des KI-Booms sorgen für massive Verkäufe, obwohl das Unternehmen zuletzt Rekordzahlen vorgelegt hatte. Ist die Panik der Anleger übertrieben? SK Hynix-Aktie bricht ein - was steckt dahinter? Was für ein Ausverkauf bei SK Hynix! Am Freitag verlor die Aktie weitere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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