Während an der Wall Street zahlreiche Technologieaktien massiv einbrechen, schießt die AppLovin-Aktie regelrecht durch die Decke. Am Donnerstag ging es um satte +31 % nach oben, nachdem der Werbetechnologie-Konzern überraschend starke Quartalszahlen veröffentlicht hatte. Doch was steckt hinter diesem außergewöhnlichen Kurssprung? AppLovin-Aktie schießt um +31% nach oben Was für ein Handelstag bei AppLovin! Während der Nasdaq am Donnerstag rund -6 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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