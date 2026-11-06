© Foto: Sascha Lotz/dpaEli Lilly geht eine ungewöhnliche Partnerschaft ein. Das steckt hinter dem neuen Vertriebsweg für seine Abnehmmedikamente.
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Der Pharmakonzern Eli Lilly erweitert den Vertrieb seiner Abnehmmedikamente Zepbound und Foundayo durch eine Partnerschaft mit dem Telemedizinanbieter Hims & Hers. Über die digitale Gesundheitsplattform können Patienten künftig Rezepte einholen und die Präparate direkt nach Hause bestellen. Ziel der Kooperation ist es, die Reichweite zu erhöhen, was die Aktie von Hims & Hers im vorbörslichen Handel zeitweise um 8 Prozent auf 26 US-Dollar steigen ließ.
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