Die EU-Kommission zieht ihren Verordnungsvorschlag zum Financial Data Access (FiDA) zurück. Dies sollte nicht das Ende von Open Finance sein. Der wahre Druck zum Austausch von Finanzdaten kommt nicht vom Gesetzgeber, sondern durch steigende Kundenerwartungen, KI und neuartige Finanzagenten. Ein Kommentar von Knut Besold, Partner bei KPMG Financial ServicesDer angekündigte Schritt aus Brüssel setzt ein deutliches Zeichen: Im Rahmen ihres aktuellen Arbeitsprogramms und der Initiative zur Entlastung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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