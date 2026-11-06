Shiba Inu Prognose November 2026, hält SHIB nach 153 Milliarden Token auf Börsen die letzte Unterstützung?

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Die Shiba Inu Prognose steht vor einer unbequemen Zahl. Allein am Mittwoch flossen rund 153 Milliarden SHIB netto auf die Kryptobörsen, und damit endete die längste Abflussphase des Jahres. Coins, die auf eine Börse wandern, sind meistens für den Verkauf bestimmt. Am Donnerstagabend rutschte SHIB dann im Sog fallender Technologieaktien bis auf 0,00000445 Dollar und testete genau die Zone, die seit Wochen als letzte Stütze gilt. Hält diese Linie jetzt, oder steht den Haltern die nächste Verkaufswelle erst noch bevor?

Shiba Inu Prognose, SHIB braucht neun Prozent bis zur Marke von 0,000005 Dollar

SHIB notiert am Donnerstagabend bei rund 0,00000458 Dollar und liegt damit gut drei Prozent unter dem Vortag. Laut CoinGecko schwankte der Kurs in den letzten 24 Stunden zwischen 0,00000445 und 0,00000479 Dollar, auf Sicht von sieben Tagen steht ein Minus von gut sieben Prozent. Ein Ausverkauf bei amerikanischen Chipaktien drückte Bitcoin unter 76.000 Dollar und riss die Memecoins mit. Der Börsenwert von SHIB liegt nun bei etwa 2,7 Milliarden Dollar.

Dabei hatte der Donnerstag für SHIB noch freundlich begonnen. Laut CoinMarketCap notierte der Token am Vormittag bei rund 0,00000475 Dollar, während Bitcoin kurzzeitig wieder über 80.000 Dollar stieg. Schon da hinkte SHIB dem Markt hinterher, denn der Kurs handelt nach dem Bruch einer steigenden Trendlinie unter allen wichtigen Durchschnitten. Am Abend fiel der Kurs dann kurz unter die wichtige Unterstützung bei 0,0000045 Dollar. Fällt diese Marke nachhaltig, rückt das Junitief bei 0,00000405 Dollar in den Blick.

Für die Shiba Inu Prognose bleibt der Weg nach oben steinig. Bis 0,000005 Dollar fehlen rund neun Prozent, und der 50-Tage-Durchschnitt bei 0,0000053 Dollar liegt sogar fast 16 Prozent höher. Bei 2,7 Milliarden Dollar Börsenwert bräuchte SHIB für diesen Anstieg etwa 424 Millionen Dollar an frischen Käufen, und dieser Abstand gilt für eine Order über 1.000 Dollar genauso wie für eine Order über eine Million. SHIB hat seine größten Sprünge den Käufern beschert, die einstiegen, als der Token noch winzig war, und diese frühe Größe findet man heute nur noch bei neuen Projekten.

Während die Shiba Inu Prognose stockt, baut Pepeto die Börse ohne Swapgebühr

Genau so ein neues Projekt ist Pepeto. Während 153 Milliarden SHIB auf den Börsen auf Käufer warten, hat der Presale schon mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, und hinter dem Aufbau steht ein Team, zu dem ein Mitgründer von Pepe gehört. Bei Memecoins können eine Rally und ein Absturz nur wenige Tage auseinanderliegen, deshalb zählt bei Pepeto vor allem der Zeitpunkt des Einstiegs.

Im Zentrum steht PepetoSwap, eine Börse, deren Swapgebühr auf 0,00 Prozent festgelegt ist. Wer bei jedem Swap über 1.000 Dollar drei Dollar Gebühr behält, hat einen klaren Grund, immer wieder auf diese Börse zurückzukehren. Dazu kommen eine Brücke für null Dollar, die fünf Chains verbindet, und ein Scanner auf KI-Basis mit 42 Detektoren. Alle drei Werkzeuge sind noch in der Entwicklung, doch große Investoren sitzen bereits gemeinsam mit Mitgliedern der Community in der privaten Testgruppe.

Entscheidend für Käufer ist, dass jeder Swap und jeder Transfer über die Brücke mit dem Token läuft, während das Angebot fest bei 420 Billionen bleibt. Die Prüfer von SolidProof haben das Projekt auditiert und den kompletten Code schon vor dem Start des Presales verifiziert, sodass Käufer auf eine unabhängig kontrollierte Grundlage bauen können.

In der aktuellen Stufe kostet ein Token 0,000000188 Dollar, und jede Stufe endet, sobald der Timer abläuft oder ihr Ziel erreicht ist. Danach öffnet die nächste Stufe zu einem höheren Preis. Im Anschluss an den Presale rechnet das Projekt mit einem Listing bei Binance, und wer vor diesem Schritt einsteigt, sichert sich den größten möglichen Abstand zwischen Einstiegspreis und Listing.

Fazit

Die Shiba Inu Prognose hängt nach dem Zufluss von 153 Milliarden SHIB an der Zone um 0,0000045 Dollar. Von Januar bis März 2024 stieg SHIB von etwa 0,000008 auf 0,00004534 Dollar und machte aus 1.000 Dollar rund 5.670 Dollar. Die ersten Käufer von Pepe erlebten im April 2023 Ähnliches, und dessen Mitgründer baut heute Pepeto. Bei 2,7 Milliarden Dollar Börsenwert schafft SHIB solche Sprünge kaum noch. Bei Pepeto sichern sich Käufer Stufe um Stufe, bevor die Masse kommt. Wer heute kauft, hält einen Preis, den die nächste Stufe nicht wiederholt, und könnte vor dem Listing vom vollen Abstand profitieren.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Shiba Inu Prognose für die kommenden Tage?

Kurzfristig bleibt sie vorsichtig. Hält die Unterstützung bei 0,0000045 Dollar, ist ein Test von 0,000005 Dollar möglich, fällt sie, droht ein Rückgang bis 0,00000405 Dollar.

Was macht Pepeto anders als andere Memecoins?

Pepeto verbindet einen von SolidProof geprüften Memecoin mit PepetoSwap ohne Swapgebühr, einer Brücke für fünf Chains und einem KI-Scanner. Käufer steigen über die offizielle Pepeto-Website https://pepetocoin.com ein.