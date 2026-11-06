Einsiedeln (ots) -Die Delegiertenversammlung der Winterhilfe Schweiz hat die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2025/26 verabschiedet. In seinem 90. Geschäftsjahr hat das Hilfswerk über knapp 50'000 Menschen mit Leistungen in Höhe von 6,4 Mio. Franken unterstützt und schreibt ein Betriebsergebnis von - 1,32 Mio. CHF (Vorjahr: - 1,57 Mio. CHF).Konkrete Hilfe soll Lebensqualität fördernDie Winterhilfe hilft Menschen in der Schweiz, die sich in einer finanziell schwierigen Lage befinden oder dauerhaft ein zu kleines Einkommen erzielen, um mehr als den Grundbedarf zu decken. Die Leistungen reichen von der Bezahlung dringender Rechnungen über die Abgabe von Naturalleistungen bis hin zur Förderung benachteiligter Kinder. Sie sollen drohende Notlagen, wie den Verlust der Wohnung, verhindern, die Lebensqualität fördern und die soziale Teilhabe sicherstellen. Zudem richtet das Hilfswerk Beiträge an Aus- und Weiterbildungen aus, welche langfristig vor finanzieller Not schützen sollen.Stabile Spendenerträge und Solidarität mit Menschen in prekären LebenssituationenDie Winterhilfe Schweiz finanziert ihre Arbeit zu 100 Prozent mit Spendengeldern. Im Geschäftsjahr 2025/26 durfte das Hilfswerk erneut auf seine Spenderinnen und Spender zählen: das Total der erhaltenen Zuwendungen beläuft sich auf 7,83 Mio. CHF (Vorjahr: 7,61 Mio. CHF).Durch die Delegiertenversammlung, die von der Winterhilfe Schwyz organisiert wurde und an der 70 Delegierte teilnahmen, führten Präsident Prof. Dr. med. Thierry Carrel und Geschäftsführerin Valérie Grüter. Grussworte überbrachten alt Ständerat Othmar Reichmuth, Präsident, der Winterhilfe Schwyz, Regierungsrat Michael Stähli, Vorsteher Bildungsdepartement Kanton Schwyz und Bezirksammann Hanspeter Egli.Neu- und Wiederwahlen im ZentralvorstandMathias Kaufmann wurde nach 12 Jahren Benevol-Einsatz verabschiedet und sein Nachfolger Philipp Hecht einstimmig gewählt. Zudem hat die Delegiertenversammlung folgende Mitglieder für weitere drei Amtsjahre bestätigt: Prof. Dr. Thierry Carrel, Dr. Roland Plattner-Steinmann, Christina Kieni-Römer und Sylvie Naudy.Pressekontakt:Esther Güdel, Kommunikation, esther.guedel@winterhilfe.ch, Tel. 044 269 40 51Original-Content von: Winterhilfe Schweiz / Secours suisse d'hiver / Soccorso svizzero d'inverno, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007476/100943460