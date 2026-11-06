OpenAI hat mit GPT-6 Cyber ein neues KI-Modell vorgestellt. Es soll Sicherheitsforscher:innen gezielt dabei unterstützen, Schwachstellen aufzudecken und zu beheben. Das neue Modell gehört zum Cybersicherheitsprogramm "Daybreak Red", auf das nur autorisierte Organisationen Zugriff haben. Laut Unternehmensangaben erzielt das neue Modell erhebliche Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger GPT-5.6 Cyber. In einem Beitrag teilt OpenAI mit, es habe im Linux-Betriebssystemkern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n