Der Klimawandel schreitet voran und es scheint, kein Weg an Anpassungen vorbeizuführen. Die Ausgabe von MIT Technology Review geht der Frage nach, warum Maßnahmen in Städten, Wäldern und an den Küsten oft stagnieren - und wo sie schon wirken. Anpassung an den Klimawandel galt vielen lange als Kapitulation. Spätestens dieser Sommer hat gezeigt, dass wir uns diese Haltung nicht mehr leisten können. Rund 16.000 hitzebedingte Todesfälle hat das Robert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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