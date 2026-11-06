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Die Ethereum Prognose hat am Donnerstag einen herben Dämpfer bekommen. Am Mittwoch schloss ETH noch 6,68 Prozent höher bei 2.423 Dollar, einen Tag später fiel der Kurs um 7,8 Prozent auf rund 2.234 Dollar. Damit ist fast der gesamte Gewinn nach den US-Wahlen verschwunden, und nur noch rund 11 Dollar trennen ETH vom Tief der Wahlnacht bei 2.223 Dollar. Ist das ein Rücksetzer vor dem nächsten Anstieg, oder kippt die Ethereum Prognose unter diese Marke?

Ethereum Prognose, warum 2.223 Dollar für ETH jetzt die wichtigste Marke ist

Der Rückschlag für die Ethereum Prognose kam von der Wall Street, wo der Nasdaq 5,5 Prozent tiefer schloss und den schlechtesten Tag seit April 2025 erlebte. Nach Daten von CoinGecko fiel ETH bis zum Abend um 7,8 Prozent auf 2.234 Dollar und damit stärker als Bitcoin. Laut crypto.news wurden am Terminmarkt ETH-Positionen über 174,86 Millionen Dollar zwangsweise geschlossen, 82 Prozent davon Wetten auf steigende Kurse.

Für die Ethereum Prognose zählen nun die Marken, die The Crypto Basic nach dem Mittwochshandel festhielt. Das Tief der Wahlnacht bei 2.223 Dollar wird am Abend bereits getestet, und ein Tagesschluss unter 2.170 Dollar würde die Erholung beenden. Nach oben muss ETH erst 2.447 und dann 2.524 Dollar zurückerobern. Die Ether-ETFs verbuchten am Mittwoch zwar 53 Millionen Dollar Zufluss, zuvor waren in sieben Handelstagen aber etwa 656 Millionen Dollar abgeflossen.

Selbst wenn die Ethereum Prognose eine Erholung zeigt, bleibt der Weg weit, denn ETH notiert mehr als 54 Prozent unter dem Rekord von 4.953 Dollar. Bei rund 270 Milliarden Dollar Börsenwert wären dafür über 300 Milliarden Dollar neues Kapital nötig. Die größten Gewinne mit ETH gingen an Käufer, die Jahre vor jedem Fonds eingestiegen sind, und genau diese frühe Phase suchen große Investoren heute woanders.

Während die Ethereum Prognose wackelt, sichern sich große Investoren den Pepeto-Presale

Im Presale von Pepeto sind inzwischen mehr als 10,38 Millionen Dollar zusammengekommen, und die Stufen verkauften sich weiter an große Investoren, während die ETH-Fonds sieben Tage in Folge Abflüsse verbuchten. Diese Investoren kaufen zu Preisen, die ETF-Käufer bei ETH nie gesehen haben, denn Pepeto steht heute genau an jenem frühen Punkt.

In Wochen mit starken Kursschwankungen tauchen kopierte Token und Honeypots auf, Verträge, die Käufer hinein, aber nie wieder hinaus lassen. Der Scanner von Pepeto basiert auf fortschrittlicher KI, führt 42 Prüfungen durch und simuliert vor jedem Handel einen Kauf und einen Verkauf auf einer Kopie der Blockchain. In einem Test bewertete er einen Token mit 6 von 100 Punkten und blockierte die Order, sodass ein Kauf über 2.350 Dollar in der Wallet des Käufers blieb. Daneben entsteht eine Börse, die pro Swap 0 Prozent Gebühr verlangt. Hinzu kommt eine Brücke, mit der Token für 0 Dollar zwischen fünf Blockchains wechseln.

Die privaten Tests laufen vorerst nur für Community-Mitglieder und große Investoren, der breite Markt bleibt noch außen vor. Im Team sitzen ein Mitgründer von Pepe und ein ehemaliger Experte von Binance. Bevor der erste Token verkauft wurde, hat das Prüfunternehmen SolidProof den kompletten Code von Pepeto kontrolliert und bestätigt, was den Presale für Käufer sicher macht. Wer in den Tagen der ETF-Verkäufe zugegriffen hat, hält heute Stufenpreise, die spätere Käufer kaum noch bekommen dürften.

Noch kostet der Token in der aktuellen Stufe 0,000000188 Dollar. Jede neue Stufe verkauft zu einem höheren Preis, sobald ihr Timer abläuft oder ihr Ziel erreicht ist. So dürfte jeder spätere Käufer vor dem erwarteten Binance-Listing mehr für denselben Anteil zahlen. Pepeto bietet damit, was Anleger bei ETH heute nicht mehr finden, einen frühen Preis mit KI-Werkzeugen, die große Investoren vor dem Listing privat testen.

Fazit

Solange die Ethereum Prognose am Tief der Wahlnacht hängt, verkauft der Pepeto-Presale Stufe um Stufe weiter. Am 30. Juni 2025 kündigte BitMine bei 2.480 Dollar an, seine Reserven in ETH umzuwandeln. Am 24. August stand ETH bei 4.953,73 Dollar, und wer BitMine folgte, verdoppelte sein Geld in acht Wochen. Bei 270 Milliarden Dollar Börsenwert kostet eine solche Verdopplung heute Unsummen, ein Presale braucht dafür nur einen Bruchteil. Wer jetzt zu Pepeto folgt, sichert sich den heutigen Stufenpreis, und dieser Abstand zum Listing könnte die Rendite früher Käufer ausmachen. Jede weitere Stufe macht diesen Einstieg teurer.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Ethereum Prognose aktuell aus?

Die Ethereum Prognose hängt kurzfristig am Tief der Wahlnacht bei 2.223 Dollar. Hält es, liegt das nächste Ziel bei 2.447 Dollar, ein Tagesschluss unter 2.170 Dollar würde die Erholung beenden.

Wie schützt Pepeto Käufer vor Betrugs-Token?

Pepeto schützt Käufer mit einem KI-Scanner, der 42 Prüfungen durchführt und vor jedem Handel Kauf und Verkauf simuliert. Den Code hat SolidProof verifiziert, Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.