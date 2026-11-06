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SwitchBot stellt Permanente Außenleuchten vor



06.11.2026 / 15:25 CET/CEST

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TOKIO, 6. November 2026 /PRNewswire/ -- SwitchBot , ein führender Anbieter KI-gestützter Robotiksystemen für das Zuhause, stellt heute SwitchBot Permanente Außenleuchten vor. Das 30m lange smarte Außenbeleuchtungssystem vereint RGBIC-Farbeffekte, separate warmweiße und kaltweiße Beleuchtung, native Unterstützung für Matter über WLAN sowie eine wetterbeständige Konstruktion für den ganzjährigen Einsatz. SwitchBot Permanente Außenleuchten eignen sich für Dachüberstände, Veranden, Balkone, Garageneinfahrten, Pergolen, Terrassen und Wege im Garten. Das dauerhaft installierte System verbindet saisonale Dekoration mit praktischer Beleuchtung für den Alltag. Hausbesitzer können farbenfrohe Lichtinszenierungen für Feiertage, Partys und Sportveranstaltungen gestalten und anschließend zu natürlichem Weißlicht wechseln, das im Alltag für gute Sicht im Außenbereich sorgt - ohne die Leuchten auszutauschen oder neu zu installieren. Beleuchten Sie Ihr Zuhause das ganze Jahr über mit Matter-kompatiblen Leuchten. Farben für jede Jahreszeit und Weißlicht für jede Nacht SwitchBot Permanente Außenleuchten verfügen über ein 3-in-1-Design mit RGBIC+WW, das RGB-Farblicht, warmweißes und kaltweißes Licht kombiniert. Das 30 m lange System umfasst 72 LEDs, verteilt auf sechs Segmente mit jeweils 5 m Länge. Dank integrierter IC-Steuerung lassen sich innerhalb der Installation mehrere Farben gleichzeitig darstellen. Mit 16 Millionen Farben ermöglichen die Leuchten Farbverläufe, fließende Effekte, Lauflichteffekte und mehrfarbige Lichtgestaltungen, die der Hausfassade mehr Tiefe verleihen. Ob Weihnachten, Halloween, Feierlichkeiten, Spieltage oder Treffen im Freien: Eine zusätzliche saisonale Beleuchtung muss dafür nicht installiert werden. Für den täglichen Gebrauch sorgen separate warmweiße und kaltweiße LEDs für eine natürlichere Nutzbeleuchtung als Weißlicht, das durch RGB-Farbmischung entsteht. Jede LED liefert bis zu 40 lm; die Gesamthelligkeit des 30 m langen Systems beträgt bis zu 2.600 lm.* Die Farbtemperatur lässt sich von 2.700 K bis 6.500 K einstellen, die Helligkeit über die SwitchBot-App stufenlos von 1 % bis 100 % dimmen. Zur Wahl stehen helles kaltweißes Licht für bessere Sicht, natürliches Weißlicht für die allgemeine Außenbeleuchtung oder gedämpftes warmweißes Licht, das nachts den Heimweg sanft ausleuchtet. Matter über WLAN ohne zusätzlichen SwitchBot Hub Dank nativer Unterstützung für Matter über WLAN lassen sich SwitchBot Permanente Außenleuchten ohne zusätzlichen SwitchBot Hub mit kompatiblen Smart-Home-Plattformen verbinden. Ein Matter-Controller, beispielsweise ein Apple HomePod mini, ist weiterhin erforderlich. Die Leuchten lassen sich in Apple Home, Alexa, Google Home, Home Assistant, SmartThings und weitere unterstützte Matter-Ökosysteme einbinden. So stehen Sprachsteuerung, Fernsteuerung und herstellerübergreifende Automationen zur Verfügung. In Apple Home können Nutzer die Leuchten ein- und ausschalten, unterstützte Beleuchtungseinstellungen anpassen und sie gemeinsam mit anderen kompatiblen Geräten in Szenen einbinden.* SwitchBot Permanente Außenleuchten lassen sich außerdem in das umfassendere SwitchBot-Ökosystem integrieren. Damit kann die Außenbeleuchtung mit weiteren Leuchten von SwitchBot und anderen Matter-kompatiblen Beleuchtungsprodukten aufeinander abgestimmt werden - etwa für Szenen zur Ankunft zu Hause, für den Abend, für Unterhaltung oder für saisonale Anlässe. Für den ganzjährigen Einsatz im Freien konzipiert SwitchBot Permanente Außenleuchten sind dafür ausgelegt, auch bei wechselnden Wetterbedingungen dauerhaft installiert zu bleiben. Dadurch entfällt weitgehend der Aufwand, jedes Jahr für die saisonale Beleuchtung auf Leitern zu steigen, die Leuchten abzunehmen, einzulagern und erneut zu montieren. Die Lichterketten sind gemäß IP67 gegen Staub und Wasser geschützt; die Steuereinheit und das Netzteil erfüllen die Schutzart IP65. Ein UV-beständiges Gehäuse trägt dazu bei, das System bei langfristigem Einsatz im Freien vor Ausbleichen und Materialalterung zu schützen. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F) sind die Leuchten sowohl für winterliche Kälte als auch für sommerliche Hitze ausgelegt. Die LEDs haben eine Nennlebensdauer von bis zu 55.000 Stunden. Das verringert die Austauschhäufigkeit und den Wartungsaufwand bei Beleuchtung an höher gelegenen Außenbereichen. Flexible Montage in unterschiedlichen Außenbereichen Das 30 m lange System ist in sechs Leuchtensegmente von jeweils 5 m unterteilt. Dadurch lässt es sich leichter entlang von Dachkonturen und anderen architektonischen Elementen verlegen. Die mitgelieferten Verlängerungskabel überbrücken Lücken zwischen den Abschnitten und ermöglichen Installationen über eine Strecke von bis zu 36 m. SwitchBot Permanente Außenleuchten lassen sich mit 3M-Klebeband und Schrauben befestigen. Die Klebemontage ist für kompatible glatte Oberflächen wie behandeltes Holz und Metall geeignet. Schrauben sorgen auf rauem Holz, Beton, Geländern und Ziegeloberflächen für zusätzliche Stabilität. Diese flexible Montage ermöglicht Hausbesitzern eine Akzentbeleuchtung unter Dachüberständen, über Garagentoren, unter Balkonen, an Gartenbauten oder entlang überdachter Wege im Außenbereich. Komfortable Steuerung im Alltag SwitchBot Permanente Außenleuchten lassen sich über die SwitchBot-App, unterstützte Sprachassistenten oder die mitgelieferte kabelgebundene Steuereinheit bedienen. Über die Steuereinheit können die Leuchten direkt ein- und ausgeschaltet und die Helligkeit in 10 Stufen angepasst werden. Damit bleiben grundlegende Funktionen auch ohne WLAN verfügbar. In der SwitchBot-App können Nutzer Farben, Weißlichttemperatur, Helligkeit, dynamische Effekte, Szenen, Zeitpläne und Timer einstellen. Automatische Zeitpläne schalten die Leuchten beispielsweise abends ein und später in der Nacht wieder aus und helfen so, unnötigen Energieverbrauch zu reduzieren. Ein integriertes Mikrofon ermöglicht zudem eine musikgesteuerte Beleuchtung: Farben und Effekte reagieren bei Partys, Treffen im Freien und Sportveranstaltungen auf die Umgebungsgeräusche. Die separat erhältliche SwitchBot Remote bietet eine zusätzliche Möglichkeit zur direkten Bedienung für Haushaltsmitglieder, die keine App nutzen möchten. Preis und Verfügbarkeit SwitchBot Permanente Außenleuchten sind bereits über die offizielle SwitchBot-Website und den Amazon-Store erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt EUR 199,99. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen SwitchBot-Website . Folgen Sie SwitchBot außerdem auf X , Instagram , Facebook und YouTube . * Die Helligkeitsangaben beruhen auf Labortests von SwitchBot und können je nach Beleuchtungsmodus und Betriebsbedingungen variieren. Pressematerial: SwitchBot Permanente Außenleuchten View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/switchbot-stellt-permanente-auWenleuchten-vor-302932101.html



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