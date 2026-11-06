Der November gilt als goldener Börsenmonat. Doch während die Tech-Werte wanken, hat die DZ Bank einen überraschenden Spitzenreiter ausgemacht. Und ausgerechnet für eine Schlusslicht-Branche gibt es Hoffnung. Die DZ Bank setzt auf den November. Der Monat steht beim Euro Stoxx traditionell für kräftige Gewinne, schreibt Analyst Stephen Schneider. Nach dem Wahlausgang in den USA dürfte sich das Muster wiederholen. Für Dezember gibt der Kalender dagegen wenig Rückenwind. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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