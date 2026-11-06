DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 7., bis Montag, 9. November (vorläufige Fassung)

=== M O N T A G, 9. November 2026 *** 02:30 CN/Verbraucherpreise Oktober 02:30 CN/Erzeugerpreise Oktober 05:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 2Q *** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 9 Monate 07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 3Q (10:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 3Q (08:00 PK) *** 08:00 DE/Handelsbilanz September Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +18,7 Mrd Euro zuvor: +19,5 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm Importe PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Oktober 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland November 16:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei Veranstaltung "Leadership Greater Chicago" 18:00 DE/Patrizia SE, Ergebnis 3Q 18:15 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Veranstaltung der Greater Greer Chamber of Commerce 18:25 CH/BoE-Gouverneur Bailey, Vorlesung im Swiss Institute of International Studiies *** - BE/Treffen Eurogruppe und Ecofin - SG/Börsenfeiertag: Singapur ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2026 09:16 ET (14:16 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.