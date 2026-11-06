Eli Lilly wächst mit einer Geschwindigkeit, von der die meisten Pharmakonzerne nur träumen können. Aber reicht das aus?Den vollständigen Artikel lesen ...
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