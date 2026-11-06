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Die XRP Prognose sah am Donnerstagmorgen noch freundlich aus. XRP kletterte auf bis zu 1,34 Dollar, und die Zahl der Wallets mit mindestens einer Million XRP erreichte mit 2.147 den höchsten Stand des Jahres. Am Abend war der Anstieg wieder verschwunden, denn XRP fiel um rund sechs Prozent auf 1,23 Dollar. Die großen Halter haben also unmittelbar vor einem Rückschlag gekauft. Sehen die Wale etwas, das der restliche Markt noch übersieht? Genau diese Frage bestimmt die XRP Prognose für die nächsten Tage.

XRP Prognose heute, Walkäufe treffen auf den neuen Ausverkauf

Der Rückschlag traf XRP mitten in einer Phase, in der große Anleger auffällig aktiv waren. Laut crypto.news wuchs die Zahl der Millionen-Wallets innerhalb von zehn Tagen um 28 Adressen. In der Nacht zum Donnerstag verließen nach Angaben des Analysten Ali Martinez rund 13,24 Millionen XRP die Börsen. Große Halter sollen in der vergangenen Woche etwa 60 Millionen XRP eingesammelt haben. Gleichzeitig stiegen die XRP-Reserven auf Binance um 280 Millionen Token, was für die XRP Prognose auf Verkaufsdruck hindeuten kann.

Am Nachmittag drehte der gesamte Markt, und die XRP Prognose kippte gleich mit. Ein Ausverkauf bei Technologieaktien zog Bitcoin unter 76.000 Dollar, und XRP fiel mit ihm von rund 1,33 Dollar auf 1,23 Dollar. Damit liegt der Kurs unter der Marke von 1,25 Dollar, die seit August als wichtige Nachfragezone galt. Wie The Cryptonomist am Morgen analysierte, hätte erst ein Tagesschluss über 1,34 Dollar die Erholung bestätigt.

Die Walkäufe zeigen, dass große Anleger in die Angst hineinkaufen, wenn sie eine Coin vorher geprüft haben. Doch 60 Millionen XRP sind nur rund 74 Millionen Dollar und damit weniger als ein Promille des Marktwerts von etwa 78 Milliarden Dollar. Die Wale kaufen XRP also erst, nachdem die frühen Käufer den großen Gewinn mitgenommen haben. Spannend wird deshalb, wo dieselbe Art von Käufer heute in der Phase einsteigt, in der solche Gewinne beginnen.

Was Pepeto-Käufer prüfen, bevor sie einsteigen

Die Käufer von Pepeto schauen vor dem Einstieg genau, was hinter einem Token steckt, so wie es die größten XRP-Wallets in dieser Woche trotz einer schwachen XRP Prognose getan haben. Pepeto ist ein Memecoin mit eigener Börse in der Entwicklung, und ein Mitgründer des ersten Pepe-Coins arbeitet daran mit.

Die meisten Käufer können keinen Smart Contract lesen, und genau so nimmt ihnen ein sogenannter Honeypot das Geld ab. Er lässt den Kauf zu und blockiert danach den Verkauf. Pepetos KI-Scanner führt 42 Prüfungen durch und simuliert vor jedem Trade einen Kauf und einen Verkauf auf einer Kopie der Blockchain. Ein Vertrag mit kritischen Befunden wird standardmäßig gesperrt, sodass eine Order über 4.800 Dollar bei einem Beispiel-Token mit der Bewertung 6 sicher in der Wallet bleibt.

Testzugänge für den Scanner, die Börse und die Bridge gehen nur privat an Mitglieder der Community und große Investoren, frühe Halter sehen die Werkzeuge also vor allen anderen. Tausche kosten 0,00 Prozent Gebühr, und die Bridge bewegt Token für 0 Dollar plus Netzwerkgebühr über fünf Blockchains. Den Smart Contract hat SolidProof auditiert, und die Prüfer haben den kompletten Code bereits vor dem Start des Presales kontrolliert und verifiziert, damit Käufer auf einer geprüften Grundlage entscheiden.

In den Presale sind bereits mehr als 10 Millionen Dollar geflossen, und in der laufenden Runde liegt der Tokenpreis bei 0,000000188 Dollar. Jede Stufe endet mit ihrem Timer oder ihrem Ziel, und die nächste verkauft zu einem höheren Preis. Jeder Scan gibt einem Trader einen Grund zu bleiben, und der Token ist das, worauf die gesamte Plattform läuft. Diese Nachfrage trifft auf ein festes Angebot von 420 Billionen Token, bevor das erwartete Binance-Listing den ersten offenen Marktpreis festlegt, und wer vorher kauft, könnte vom Abstand zwischen Presale-Preis und erstem Marktpreis profitieren.

Fazit

Die größten XRP-Wallets kauften diese Woche, weil sie eine Erholung erwarten, obwohl die XRP Prognose gerade schwächelt. Für Leser der XRP Prognose ist Pepeto die frühere Phase dieser Geschichte. XRP notierte am 23. März 2017 bei rund 0,0083 Dollar und erreichte am 4. Januar 2018 sein Rekordhoch von 3,84 Dollar, womit aus 1.000 Dollar etwa 463.000 Dollar wurden. Dieser Gewinn kam ohne Produkt zustande, während Pepeto mit drei Werkzeugen in der Entwicklung auf sein erwartetes Binance-Listing zusteuert. Das könnte Haltern mehr Gründe zum Behalten geben als den XRP-Käufern von 2017. Wer jetzt vor der nächsten Stufe einsteigt, sichert sich einen Preis, den spätere Käufer kaum noch bekommen dürften, und darin könnte das Gewinnpotenzial liegen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie geht es mit der XRP Prognose im November 2026 weiter?

Die XRP Prognose bleibt vorsichtig, solange der Kurs unter 1,25 Dollar liegt. Bestätigt wäre die Wende erst mit einem Tagesschluss über 1,34 Dollar.

Wie schützt der KI-Scanner von Pepeto vor Honeypots?

Der KI-Scanner von Pepeto simuliert vor jedem Trade Kauf und Verkauf und sperrt Token mit kritischen Befunden. Der von SolidProof auditierte Presale läuft über die offizielle Pepeto-Website https://pepetocoin.com.