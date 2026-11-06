Erfurt (ots) -Seine Zeichnungen und Geschichten haben den Blick vieler Generationen auf Kindheit und das Miteinander verändert - liebevoll, schelmisch und tiefgründig. Der Schriftsteller und Illustrator Janosch, bürgerlich Horst Eckert, ist am 3. November 2026 im Alter von 95 Jahren verstorben.Anlässlich seines Todes sind ausgewählte Geschichten auf kika.de und in der KiKA-App zu finden. Am Samstag, dem 7. November 2026, um 10:45 Uhr bedankt sich der nach seiner Figur benannte "Tigerenten Club" (SWR) für sein Schaffen am Ende der Live-Sendung.Die Janosch-Stücke erzählen warmherzig vom Glück, das oft näher ist als gedacht. Während "Oh, wie schön ist Panama" die Suche nach dem Traumland begleitet, dreht sich "Komm, wir finden einen Schatz" um die Erkenntnis, dass Freundschaft wertvoller ist als jeder Fund. In "Ich mach' dich gesund, sagt der Bär" und "Post für den Tiger" stehen Fürsorge und Zusammenhalt im Mittelpunkt."Werte, die nie an Bedeutung verlieren, hat Janosch in wunderbare Geschichten und Figuren verwandelt. Sie begleiten Kinder durchs Leben, schenken Orientierung und vermitteln die Bedeutung von Zusammenhalt, Freundschaft und Menschlichkeit. Wir sind sehr dankbar, dass wir diesen besonderen Schatz immer wieder an neue Kindergenerationen weitergeben dürfen." - Roman Twork, KiKA-ProgrammgeschäftsführerWeitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6385830