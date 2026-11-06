KI-Crash und Anthropic-Börsengang: Das sind die Profiteure!
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|Axi Trader LLC: Axi ermöglicht den Handel mit Pre-IPO-Kontrakten auf OpenAI und Anthropic
|Neue Perpetual-Futures-Kontrakte ermöglichen es Tradern, an den Kursbewegungen zweier der weltweit prominentesten Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz zu partizipieren - noch vor deren...
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|Anthropic nach Börsencrash womöglich 800 Milliarden Dollar weniger wert
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