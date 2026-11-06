Bad Neustadt a.d. Saale (ots) -Dr. Stefan Reisch übernimmt Chefarztposition - langjähriger Mitarbeiter am Standort Bad NeustadtDie Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt hat einen neuen Chefarzt: Seit dem 1. November 2026 steht Dr. med. Stefan Reisch (MHBA) an der Spitze der Fachabteilung. Seit 2009 ist er am Standort tätig und hat die medizinische und organisatorische Entwicklung der Klinik über viele Jahre begleitet.Als langjähriger Leitender Oberarzt und zuletzt als ständiger Vertreter des Chefarztes hat Dr. Reisch wesentlich zur fachlichen Weiterentwicklung der Klinik und zur engen interdisziplinären Zusammenarbeit beigetragen. Bereits 2024 übernahm er die kommissarische Leitung der Klinik im Kollegialsystem; seit dem 1. Juli 2026 führte er sie erneut kommissarisch."Wir freuen uns, die Chefarztposition mit Dr. Reisch als erfahrenem Kollegen aus den eigenen Reihen zu besetzen", sagt Juliane Domke, Geschäftsführende Direktorin am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt. "Er kennt das Team und die Strukturen am Campus aus langjähriger Zusammenarbeit und bringt neben seiner fachlichen Expertise auch die notwendige Führungskompetenz mit."Neben seiner klinischen Tätigkeit übernahm Dr. Reisch vielfältige organisatorische und strategische Aufgaben. Dazu zählen die Einführung und Weiterentwicklung von Qualitätsstandards, die Personalentwicklung und der Personaleinsatz, das OP-Management und die OP-Koordination sowie die Qualitätssicherung im Bereich der Transfusionsmedizin (Hämotherapie).Dr. Reisch studierte Humanmedizin an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und absolvierte seine Weiterbildung zum Facharzt für Anästhesiologie am Universitätsklinikum Erlangen. Weitere berufliche Stationen führten ihn an das Klinikum Dachau und die Kreisklinik Roth, wo er als Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin tätig war. Er verfügt über Zusatzqualifikationen in spezieller anästhesiologischer Intensivmedizin, Notfallmedizin und ärztlichem Qualitätsmanagement. Darüber hinaus war er als Leitender Notarzt tätig und hat einen Master of Health Business Administration (MHBA) erworben.Für die Klinik stehen auch künftig die medizinische Qualität und die Sicherheit der Patientinnen und Patienten sowie effiziente und gut abgestimmte klinische und organisatorische Abläufe im Mittelpunkt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf einer nachhaltigen und teamorientierten Personalentwicklung. Dazu gehören die gezielte Gewinnung und langfristige Bindung qualifizierter Mitarbeitender sowie die kontinuierliche Fort- und Weiterbildung der ärztlichen und pflegerischen Teams. Auch die Weiterentwicklung klinischer Prozesse bleibt ein zentrales Anliegen."Ich freue mich über das Vertrauen und auf die neue Aufgabe. Gemeinsam mit dem Team möchte ich die Klinik fachlich weiterentwickeln, die Qualität der Patientenversorgung sichern und neue Entwicklungen in unserem Fachgebiet aufgreifen. Wichtig ist mir dabei, die Kompetenzen unserer Mitarbeitenden zu fördern und die gute Zusammenarbeit im Team weiter zu stärken", sagt Dr. Reisch.Über die Klinik für Anästhesiologie und IntensivmedizinDie Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin übernimmt eine zentrale Rolle in der operativen Patientenversorgung am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt. In enger Zusammenarbeit mit den operativen Fachdisziplinen gewährleistet sie die Durchführung von Allgemein- und Regionalanästhesien, die Überwachung und Aufrechterhaltung lebenswichtiger Körperfunktionen während operativer Eingriffe sowie eine umfassende perioperative Schmerztherapie.Zu den besonderen fachlichen Schwerpunkten zählen die Kardioanästhesie mit langjähriger Erfahrung sowie die intraoperative transösophageale Echokardiografie (TEE) zur Beurteilung der Herzfunktion während herzchirurgischer Eingriffe. Darüber hinaus verfügt die Klinik über besondere Expertise in der ultraschallgestützten Regionalanästhesie.Das intensivmedizinische Leistungsspektrum umfasst die postoperative Überwachung und Behandlung von Patientinnen und Patienten nach großen Eingriffen ebenso wie die Versorgung schwerstkranker und intensivpflichtiger Menschen. Dazu gehören insbesondere die Betreuung beatmungspflichtiger Patientinnen und Patienten sowie der Einsatz moderner Organersatzverfahren.Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.dePressekontakt:RHÖN-KLINIKUM Campus Bad NeustadtKatrin Schmitt | UnternehmenskommunikationT. +49 9771 66-26100 | katrinmaria.schmitt@campus-nes.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6385836