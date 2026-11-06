RIYADH, Saudi-Arabien, Nov. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) in Riyadh hat die Davos Healthcare Global Elite Five-Star Medallion erhalten, die höchste Auszeichnung der Global Hospital Evaluations 2026. Damit gehört es zu den besten 5 % der bewerteten Krankenhäuser weltweit.

Bei der ersten Durchführung dieser Auswertung prüfte Davos Healthcare über 16.000 Krankenhäuser in 77 Ländern und zeichnete 651 Einrichtungen mit 5 Sternen aus. Die Bewertung basiert auf öffentlich zugänglichen Daten der Einrichtungen und KI-gestützter Analyse. Dabei wird die Leistung der Krankenhäuser in vier Bereichen einbezogen: klinische Exzellenz (35 %), digitale Kapazitäten (25 %), operationelle Performance und Personalstärke (25 %), sowie die patientengerichtete Pflege und der Beitrag zum breiteren Healthcare-Ökosystem (15 %).

Laut seinem Jahresbericht für 2025 führte KFSH 1.685 robotergestützte Operationen - 22,9 % mehr als 2024 - und 72 CAR-T-Zelltherapien in seinen Einrichtungen durch. Die Anzahl der virtuellen Klinikbesuche stieg um 25,2 % auf 367.862. Dies zeigt die Fortschritte bei der spezialisierten Versorgung, sowie die Erweiterung digitaler Gesundheitsdienstleistungen.

Das KFSH belegte im Jahr 2026 unter den 250 weltweit führenden akademischen medizinischen Zentren den ersten Platz im Nahen Osten und in Afrika sowie den 12. Platz weltweit. Seine Healthcare-Marke wurde 2026 von Brand Finance als wertvollste Marke im Gesundheitswesen in Saudi-Arabien und im Nahen Osten ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde das KFSH in den Rankings "World's Best Hospitals 2026", "World's Best Smart Hospitals 2027" und "World's Best Specialized Hospitals 2027" des Magazins Newsweek gewürdigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung für Medienarbeit bei KFSH: mediacoverage@kfshrc.edu.sa

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