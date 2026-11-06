Der deutsche Rüstungskonzern Hensoldt profitiert massiv von Europas Aufrüstung und meldet einen historischen Auftragsbestand von mehr als zehn Milliarden Euro. Umsatz und Gewinn steigen kräftig, gleichzeitig schraubt das Management seine Jahresprognose nach oben. Doch an der Börse herrscht Ernüchterung: Trotz der starken Zahlen gerät die Hensoldt-Aktie deutlich unter Druck.Die Auftragsbücher von Hensoldt sind so voll wie nie zuvor. In den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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