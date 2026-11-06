Nur einen Handelstag nach seinem Rekordhoch hat der DAX zeitweise über 1.000 Punkte eingebüßt. Hintergrund sind Sorgen, dass Washington nach dem Wahlsieg der Demokraten den Ausbau von KI-Rechenzentren bremsen könnte. Experten sind uneins, ob das Schlimmste schon überstanden ist. In der neuen Woche rücken US-Inflationsdaten sowie Zahlen von Infineon und Siemens Energy in den Fokus.Die Wall Street erholt sich, Frankfurt bleibt zurück. Während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de