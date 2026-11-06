Vaduz (ots) -Die Auswirkungen des Klimawandels sind auch in Liechtenstein zunehmend spürbar. Steigende Temperaturen, längere Hitzeperioden sowie häufigere Starkniederschläge stellen Gemeinden und Raumplanung vor neue Herausforderungen. Mit der neuen Publikation "Planungshilfe zur hitzeangepassten Siedlungsentwicklung" erhalten die liechtensteinischen Gemeinden ein praxisnahes Instrument, um ihre Siedlungsräume besser an diese Entwicklungen anzupassen.Die Länder des Alpenraums sind von der Klimaerwärmung besonders betroffen. In Liechtenstein liegt die Temperaturzunahme seit Beginn der vorindustriellen Messungen bereits bei über 2 °C und damit über dem globalen Durchschnitt. Insbesondere in dicht bebauten und wenig begrünten Siedlungsgebieten entstehen Hitzeinseln, welche die Lebensqualität der Bevölkerung beeinträchtigen können. Gleichzeitig nehmen Trockenperioden zu, während Starkniederschläge häufiger und intensiver auftreten.Die Planungshilfe baut auf den Klimaanalysen und Klimakarten Liechtensteins auf. Daraus wurden sieben planerische Leitlinien abgeleitet, die mit konkreten Massnahmen und Empfehlungen für die elf liechtensteinischen Gemeinden ergänzt wurden. Anschauliche Praxisbeispiele, Bilder und Skizzen unterstützen die Anwender in der täglichen Planungspraxis.Die Publikation wurde unter Einbezug der Planungsabteilungen der Gemeinden Triesen, Mauren und Schaan erarbeitet und mit dem Amt für Umweltschutz sowie dem Amt für Wald, Natur und Landschaft abgestimmt.Nach dem aussergewöhnlich heissen Sommer 2026 erscheint die Publikation zu einem besonders aktuellen Zeitpunkt. Sie soll die Gemeinden dabei unterstützen, die Folgen zunehmender Hitze zu antizipieren und die Weichen für klimaresiliente, lebenswerte und attraktive Siedlungsräume von morgen zu stellen. Die Publikation kann auf llv.li im Bereich des Amtes für Hochbau und Raumplanung unter "Grundlagen und Daten" heruntergeladen werden.Pressekontakt:Ministerium für Infrastruktur und BildungGeneralsekretariatT +423 236 60 08infrastruktur@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943469