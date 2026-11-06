Neue Perpetual-Futures-Kontrakte ermöglichen es Tradern, an den Kursbewegungen zweier der weltweit prominentesten Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz zu partizipieren - noch vor deren erwarteten Börsengängen

SYDNEY, Nov. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, ein global tätiger Online-Broker für Devisen und CFDs, hat Perpetual-Futures-Kontrakte auf OpenAI und Anthropic eingeführt. Damit können Trader bereits vor den erwarteten Börsengängen auf Kursbewegungen der beiden weltweit am meisten beachteten Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz spekulieren.

Die Einführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der Wettlauf um den Börsengang führender KI-Unternehmen zunehmend an Dynamik gewinnt. Anthropic, das Unternehmen hinter dem KI-Chatbot Claude, hat am 26. Oktober 2026 einen Antrag auf einen Börsengang (Initial Public Offering, IPO) eingereicht und plant eine Notierung an der Nasdaq unter dem Tickersymbol ANT. Auch OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, verfolgt unterdessen einen möglichen Börsengang. Seine längerfristigen IPO-Pläne stoßen dabei auf großes Interesse an den Finanzmärkten.

Angesichts der wachsenden Erwartungen hinsichtlich der künftigen Bewertungen beider Unternehmen bietet das neue Angebot von Axi Tradern eine alternative Möglichkeit, an deren Kursentwicklung zu partizipieren, ohne einen traditionellen Börsengang abwarten zu müssen.

Mit den neuen Kontrakten können Trader sowohl Long- als auch Short-Positionen eingehen und so auf potenzielle Kurssteigerungen oder -rückgänge spekulieren. Die Perpetual-Futures-Kontrakte können rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche gehandelt werden, auch am Wochenende. Damit bieten sie mehr Flexibilität als herkömmliche Handelsinstrumente, die an Börsen gehandelt werden.

Die Kontrakte ermöglichen zudem den Einsatz eines Hebels von bis zu 25:1. Dadurch können Trader Positionen eingehen, für die im Verhältnis zum gesamten Marktengagement eine geringere Anfangsmargin erforderlich ist. Da es sich um Perpetual Futures handelt, müssen Trader weder Aktien der beiden Unternehmen besitzen noch eine zugrunde liegende Aktienposition halten.

Mit der Einführung der Kontrakte auf OpenAI und Anthropic erweitert Axi sein Angebot an Handelsmöglichkeiten und trägt damit der zunehmenden Verflechtung von Finanzmärkten, neuen Technologien und der globalen KI-Branche Rechnung.

Über Axi

Axi ist ein weltweit tätiger Online-Broker, der Privatanlegern und professionellen Tradern Zugang zu Devisen, Aktien, Indizes und Rohstoffen bietet. Mit seinen Handelsplattformen, Schulungsmaterialien und Marktanalyse-Tools hilft Axi Tradern dabei, sich sicher auf den globalen Finanzmärkten zurechtzufinden.

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