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Wir führen momentan 34 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 43%. In dieser Woche haben wir ein Ziel angehoben, ein Rating angepasst, eine Aktie neu aufgenommen und einen Nachkauf vorgenommen. Gestern wurden wir bei einer Position ausgestoppt und heute platzieren wir einen Nachkauf und zwei neue Ziele. Betroffen sind unter anderem Vishay, Regeneron, Nebius. Bayer, Kion und Puma. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Der Crash ist da und die ersten Käufe kann man jetzt vornehmen. Echte Panik kam zwar nur bei den zuvor gehypten KI-Profitueren auf, aber die Abschläge sind so groß, dass wir selektiv die Hand aufhalten. Bei Halbierungen oder Drittelungen und funktionierenden Geschäftsmodellen, darf man jetzt auf Schnäppchenjagd gehen. Unten sagen wir konkret bei welchen Wert wir mit welchem Limit anfangen.Der Vergleich der Indizes zeigt das Ausmaß der Schwäche, die vom KI Sektor ausgeht. Wo KI hoch gewichtet ist, fallen die Abschläge erratisch aus. Der DAX hat in den letzten vier Wochen 6% zugelegt, der NASDAQ100 fast 14% verloren. In absoluten Zahlen also z.B. in der Vernichtung von Marktkapitalisierung ist das Rekord. Im Sentiment und der Volatilität ist es zwar extrem aber noch kein Rekord Niveau. Der Fear&Greed steht bei 20, der VIX bei 28. Im Corona Crash explodierte letzterer bis auf 66 und der Fear&Greed kann auch mal mehrere Tage in der Einstelligkeit verharren.Am Montag haben wir bei Regeneron das Ziel angehoben. Der Kurs hatte nach guten Quartalszahlen das bisherige deutlich überboten. Die Details dazu und die Zahlen selbst finden Sie in der verlinkten Nachricht . Das gilt auch für die Anpassung des Ratings bei Nebius auf Halten. Mehr Einzelheiten im Artikel und unten noch ein Nachtrag dazu.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir im?? verschaffen. Wenn Sie unsere Inhalte interessant finden und mehr davon lesen möchten, können Sie uns einen ganzen Monat kostenlos testen. Das Probeabo können Sie in den ersten 30 Tagen mit einer e-Mail an kundenservice@finanzen100.de?wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!