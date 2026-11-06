Die Aktien europäischer Fluggesellschaften haben am Freitag deutlich zugelegt. Air France-KLM stieg um 4 Prozent und markierte damit den höchsten Stand seit Mitte Juli, nachdem bereits der Vortag nach den Quartalszahlen einen Kurssprung gebracht hatte. Auslöser war eine optimistischere Neubewertung der Branche durch Barclays. Trägt der neue Analystenoptimismus eine ganze Branche? Barclays dreht Einstufung Barclays-Analyst Andrew Lobbenberg hat sein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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